Хосеп Гвардиола: я большой поклонник Ханси Флика

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о «Барселоне» и наставнике сине-гранатовых Ханс-Дитере Флике.

«Я большой поклонник Ханси Флика, за игрой этой команды [«Барселоны»] очень интересно наблюдать. Ла Лига — это то, что обеспечивает стабильность», — приводит слова Гвардиолы El Chiringuito.

22 мая 2026 года на официальном сайте «Манчестер Сити» объявил об уходе специалиста с поста главного тренера клуба по окончании сезона-2025/20026, хотя его контракт действовал ещё год — до лета 2027 года.

«Барселона» по итогам прошедшего сезона стала чемпионом Испании, опередив в турнирной таблице мадридский «Реал» на восемь очков.

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