Чемпион Европы Чиро Иммобиле ответил, покинет ли летом «Париж»

Нападающий «Парижа» Чиро Иммобиле дал комментарий относительно своего будущего. Футболист пополнил состав парижан в феврале.

«В следующем сезоне я останусь в «Париже», — приводит слова Иммобиле Sky Sports.

Иммобиле является воспитанником «Сорренто» и «Ювентуса». На взрослом уровне он также выступал за «Дженоа», «Торино», дортмундскую «Боруссию», «Севилью», «Лацио», «Бешикташ», «Болонью» и другие команды. В прошедшем клубном сезоне итальянец забил два гола и отдал две голевые передачи в 22 матчах. В составе этих команд футболист завоевал ряд титулов, а в 2021 году выиграл чемпионат Европы в составе сборной Италии.

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