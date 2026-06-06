Фабио Капелло: Ямаль превосходит всех остальных, он может стать новым Месси

Бывший итальянский тренер Фабио Капелло высказался об игре флангового нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, сравнив его с легендой каталонского клуба Лионелем Месси.

«Ямаль превосходит всех остальных; он умеет забивать голы и самоотвержен. Возможно, родители слишком сильно давят на него, но его мастерство неоспоримо. Он может стать новым Месси: видеть, как играют такие футболисты, как он, стоит цены билета», – приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

Ламин Ямаль стал игроком главной команды сине-гранатовых в 2023 году. На данный момент он принял участие в 151 встрече за клуб во всех турнирах и набрал 49+52 по «гол+пас».

Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год, проведя 778 матчей, забив 672 гола и отдав 303 результативные передачи.