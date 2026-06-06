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«Это может пробудить во мне демонов». Мбаппе назвал матч, который никогда не пересматривал

«Это может пробудить во мне демонов». Мбаппе назвал матч, который никогда не пересматривал
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что никогда не пересматривал финальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором французская команда уступила сборной Аргентины (3:3, 2:4 пен.).

ЧМ-2022 - финальный раунд . Финал
18 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 3
4 : 2
Франция
1:0 Месси – 23'     2:0 Ди Мария – 36'     2:1 Мбаппе – 80'     2:2 Мбаппе – 81'     3:2 Месси – 108'     3:3 Мбаппе – 118'    

«Величайший финал всех времён? Думаю, ничто не сравнится с ним по зрелищности, по сценарию матча, по множеству неожиданных поворотов. Он закончился серией пенальти, самым жестоким способом для любой команды.

Это была либо первая победа Лионеля Месси на чемпионате мира, либо вторая подряд победа Франции, так что это было историческое событие в любом случае. Пересматривал ли я этот матч? Никогда! Думаю, если посмотрю, это может пробудить во мне каких-то демонов», — приводит слова Мбаппе Goal.

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