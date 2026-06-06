Фабио Капелло рассказал, за какую сборную будет болеть на чемпионате мира — 2026

Бывший итальянский тренер Фабио Капелло назвал фаворитов чемпионата мира – 2026, а также рассказал, какую сборную будет поддерживать.

«Франция и Испания — главные фавориты; у них превосходное техническое мастерство. Мне любопытно посмотреть на Англию Тухеля. Германия несколько сдала позиции, и я с нетерпением жду, когда увижу их в действии на этом чемпионате мира. Однако я болею за Бразилию Карло Анчелотти: он невероятный человек, быстро адаптируется к любой обстановке, а в Бразилии это не так просто.

У Монтеллы команда [сборная Турции], которая может быть интересной; они играют с характером и верой. Чалханоглу — ключевой игрок, а Йылдыз будет создавать проблемы [сопернику], он меняет ход игры на поле», – приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.