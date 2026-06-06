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«Мы не фавориты, но мы едем, чтобы всех разгромить». Дешам — о сборной Франции на ЧМ-2026

«Мы не фавориты, но мы едем, чтобы всех разгромить». Дешам — о сборной Франции на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о перспективах национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Мы не фавориты, но мы едем туда, чтобы всех разгромить. Я не говорю, что мы выше фаворитов, я говорю, что мы сильнее всех остальных. Мы это сделаем, всё сведётся к этому. В любом случае, чтобы добраться до вершины, нам придётся победить всех, кто стоит перед нами. Мы знаем тройку лидеров, а вот кто после них, мы не знаем. Но давайте подумаем об этом, давайте сосредоточимся на этой тройке лидеров. Это интерпретация, но это тоже часть жизни», — сказал Дешам в видео на YouTube-канале M6 Info.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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