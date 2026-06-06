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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Марсьяль расторгнет контракт с «Монтерреем» — Романо

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Марсьяль расторгнет контракт с «Монтерреем» — Романо
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль договорился с мексиканским «Монтерреем» о досрочном расторжении контракта. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Марсьяль пополнил состав «Монтеррея» в сентябре 2025 года. За эту команду он провёл 20 матчей, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.

Марсьяль является воспитанником «Лиона», ранее он также выступал за «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Севилью» и греческий АЕК. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость француза оценивается в € 3,5 млн.

В составе «Манчестер Юнайтед» Марсьяль выигрывал Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы. Со сборной Франции футболист брал трофей Лиги наций.

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