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Дешам отреагировал на информацию о возможном переходе Олисе в «Реал»

Дешам отреагировал на информацию о возможном переходе Олисе в «Реал»
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего национальной команды Майкла Олисе из «Баварии» в мадридский «Реал».

«Он прекрасно знает, хочет ли он остаться в «Баварии» или ему нужна смена обстановки. Нет правильного или неправильного выбора. Очевидно, если бы я был на месте Компани или президента «Баварии», то его пребывание в «Баварии» было бы очень и очень хорошо. Я предполагаю, что он может получить предложения от других клубов. Я не беспокоюсь о том, что он повторит то, что делает в «Баварии» или в сборной Франции, в других клубах», — приводит слова Дешама Marca.

Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес анонсировал, что в следующий вторник он сделает предложение о трансфере неназванного футболиста в размере € 150 млн. Позднее издание AS сообщило, что этим игроком является Олисе, несмотря на то что глава «Реала» подчеркнул, что это не он.

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