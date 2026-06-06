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Фабио Капелло выбрал, кто должен стать главным тренером сборной Италии

Фабио Капелло выбрал, кто должен стать главным тренером сборной Италии
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Бывший итальянский тренер Фабио Капелло ответил на вопрос, кого бы он выбрал на пост наставника сборной Италии.

«Если бы мне пришлось выбирать, моим тренером был бы Антонио Конте. Возможно, у нас не так много качественных игроков, мы хороши в атаке и полузащите, но в обороне нам не хватает класса. Возьмём, к примеру, «Ювентус»: они искали защитника, пришёл Бремер и команда изменилась. В моём «Ювентусе» Кьеллини играл на позиции крайнего защитника, он хотел бегать вперёд и играть высоко. Я спросил его: «Кто ты?» Он ответил: «Защитник». — «Значит, ты знаешь, что тебе нужно делать? Защищаться», – приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

Ранее сборная Италии в финале плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года уступила команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.). Главный тренер сборной Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.

Позже Антонио Конте покинул пост главного тренера «Наполи». Неаполитанцы заняли второе место по итогам сезона-2025/2026 итальянской Серии А.

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