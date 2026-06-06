Фабио Капелло выбрал, кто должен стать главным тренером сборной Италии

Бывший итальянский тренер Фабио Капелло ответил на вопрос, кого бы он выбрал на пост наставника сборной Италии.

«Если бы мне пришлось выбирать, моим тренером был бы Антонио Конте. Возможно, у нас не так много качественных игроков, мы хороши в атаке и полузащите, но в обороне нам не хватает класса. Возьмём, к примеру, «Ювентус»: они искали защитника, пришёл Бремер и команда изменилась. В моём «Ювентусе» Кьеллини играл на позиции крайнего защитника, он хотел бегать вперёд и играть высоко. Я спросил его: «Кто ты?» Он ответил: «Защитник». — «Значит, ты знаешь, что тебе нужно делать? Защищаться», – приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

Ранее сборная Италии в финале плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года уступила команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.). Главный тренер сборной Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.

Позже Антонио Конте покинул пост главного тренера «Наполи». Неаполитанцы заняли второе место по итогам сезона-2025/2026 итальянской Серии А.