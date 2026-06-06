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Шерингем объяснил, почему Палмера следовало включить в заявку сборной Англии на ЧМ-2026

Шерингем объяснил, почему Палмера следовало включить в заявку сборной Англии на ЧМ-2026
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем отреагировал на решение главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля не включать полузащитника «Челси» Коула Палмера в заявку национальной команды на чемпионат мира — 2026.

«Я бы точно нашёл в заявке место для Коула Палмера и попросил бы его показать ту изящную игру, которая так нам нужна. Он из тех игроков, которые способны открывать двери, недоступные для других. В больших матчах «Челси» он тоже был очень важен.

Палмер появляется и исчезает, когда это нужно, Коул мог бы стать той самой вишенкой на торте для английской команды в определённых матчах. На мой взгляд, в нынешней сборной Англии только Морган Роджерс по своим качествам является настоящей «десяткой». Возможно, ещё и поэтому следовало бы взять Палмера на подмену, ведь это футболисты разного плана. Джуд Беллингем тоже способен сыграть на этой позиции, но, будь у сборной Англии сразу и Роджерс, и Палмер, это стало бы очень хорошим вариантом», — приводит слова Шерингема Tribal Football.

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