Португалия — Чили: Гедеш открыл счёт на 58-й минуте

В эти минуты в рамках подготовки к финальной стадии чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике идёт товарищеский матч, в котором встречаются сборные Португалии и Чили. Игра проходит на стадионе «Эштадиу Насьонал ду Жамор» (Португалия). В качестве главного арбитра выступает Лука Цуфферли. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу сборной Португалии.

Первый мяч в матче забил нападающий португальцев Гонсалу Гедеш на 58-й минуте. Ранее команды остались вдесятером на 45+2-й минуте. С поля были удалены форвард Португалии Рафаэл Леау и защитник чилийцев Иван Роман за драку, возникшую после столкновения у боковой линии.

Португалия начнёт свой путь на ЧМ-2026 в группе K, где её соперниками станут сборные ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. В отборочной группе F португальцы заняли первое место, опередив Ирландию, Венгрию и Армению.

Сборная Чили в южноамериканской квалификации к чемпионату мира заняла 10-е место в группе из 10 команд и не вышла в финальную стадию главного турнира четырёхлетия.

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