Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португалия — Чили: Гедеш открыл счёт на 58-й минуте в товарищеском матче 6 июня 2026

Португалия — Чили: Гедеш открыл счёт на 58-й минуте
Комментарии

В эти минуты в рамках подготовки к финальной стадии чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике идёт товарищеский матч, в котором встречаются сборные Португалии и Чили. Игра проходит на стадионе «Эштадиу Насьонал ду Жамор» (Португалия). В качестве главного арбитра выступает Лука Цуфферли. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу сборной Португалии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 20:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Чили
1:0 Гедеш – 58'     2:0 Фернандеш – 75'     2:1 Сепеда – 90+2'    
Удаления: Леау – 45+2' / Роман – 45+2'

Первый мяч в матче забил нападающий португальцев Гонсалу Гедеш на 58-й минуте. Ранее команды остались вдесятером на 45+2-й минуте. С поля были удалены форвард Португалии Рафаэл Леау и защитник чилийцев Иван Роман за драку, возникшую после столкновения у боковой линии.

Португалия начнёт свой путь на ЧМ-2026 в группе K, где её соперниками станут сборные ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. В отборочной группе F португальцы заняли первое место, опередив Ирландию, Венгрию и Армению.

Сборная Чили в южноамериканской квалификации к чемпионату мира заняла 10-е место в группе из 10 команд и не вышла в финальную стадию главного турнира четырёхлетия.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
Материалы по теме
Анчелотти раскрыл, когда Неймар может вернуться к тренировкам в сборной Бразилии
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android