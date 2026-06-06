Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрегас: наблюдая за командами АПЛ, вы видите структуру. В Италии зачастую это невозможно

Фабрегас: наблюдая за командами АПЛ, вы видите структуру. В Италии зачастую это невозможно
Комментарии

Главный тренер «Комо» испанец Сеск Фабрегас критически высказался об уровне команд итальянской Серии А.

«Побеждать в Италии, поверьте мне, сложно, люди говорят, что часто бывает счёт 0:0 и 1:0. Поверьте, я много анализирую футбол. Я смотрю Бундеслигу, Ла Лигу и английскую Премьер-лигу. Команды защищаются совсем иначе, чем в Италии. Наблюдая за командами АПЛ, вы видите структуру. Видите, что они пытаются сделать, и стиль, который они хотят применить. Здесь же зачастую это невозможно. Невозможно понять, что происходит. Вот почему нужно уделять большое внимание деталям», – приводит слова Фабрегаса The Athletic.

По итогам сезона-2025/2026 «Комо» набрал 71 очко и занял четвёртое место в таблице Серии А, опередив «Милан» (70) и «Ювентус» (68). Команда Сеска Фабрегаса примет участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Материалы по теме
Исторический позор «Милана» лишил его ЛЧ — туда идёт«Комо» Фабрегаса! Жаркий финиш Серии А
Исторический позор «Милана» лишил его ЛЧ — туда идёт«Комо» Фабрегаса! Жаркий финиш Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android