Фабрегас: наблюдая за командами АПЛ, вы видите структуру. В Италии зачастую это невозможно

Главный тренер «Комо» испанец Сеск Фабрегас критически высказался об уровне команд итальянской Серии А.

«Побеждать в Италии, поверьте мне, сложно, люди говорят, что часто бывает счёт 0:0 и 1:0. Поверьте, я много анализирую футбол. Я смотрю Бундеслигу, Ла Лигу и английскую Премьер-лигу. Команды защищаются совсем иначе, чем в Италии. Наблюдая за командами АПЛ, вы видите структуру. Видите, что они пытаются сделать, и стиль, который они хотят применить. Здесь же зачастую это невозможно. Невозможно понять, что происходит. Вот почему нужно уделять большое внимание деталям», – приводит слова Фабрегаса The Athletic.

По итогам сезона-2025/2026 «Комо» набрал 71 очко и занял четвёртое место в таблице Серии А, опередив «Милан» (70) и «Ювентус» (68). Команда Сеска Фабрегаса примет участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.