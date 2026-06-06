Тренер «ПСЖ» Энрике встретился с игроками, с которыми работал в дубле «Барселоны»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике во время отпуска встретился с футболистами, которые играли за вторую команду «Барселоны» под его руководством. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Фото: Из личного архива Луиса Энрике

Специалист возглавлял дубль каталонской команды с 2008 по 2011 год, вместе с этим коллективом он выходил в Сегунду.

Во встрече приняли участие многие футболисты того состава второй команды сине-гранатовых: вратарь Рубен Миньо, защитники Марк Бартра, Андреу Фонтас, Марк Муниеса, Армандо Лосано, Карлес Планас, Эду Ориоль и Абрахам Минеро, полузащитники Ориоль Ромеу, Илие Санчес и Хосе Руэда, а также нападающие Карлос Кармона, Хонатан Сориано и Бенхамин Мартинес.