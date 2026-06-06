Сборная Португалии победила команду Чили в товарищеском матче с дракой и двумя удалениями

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к финальной стадии чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, в котором встречались сборные Португалии и Чили. Игра прошла на стадионе «Эштадиу Насьонал ду Жамор» (Португалия). В качестве главного арбитра выступил Лука Цуфферли. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий португальцев Гонсалу Гедеш на 58-й минуте. Полузащитник хозяев Бруну Фернандеш удвоил преимущество своей команды на 75-й минуте. На 90+2-й минуте нападающий чилийцев Лукас Сепеда отыграл один мяч, установив окончательный счёт — 1:2. Команды остались вдесятером на 45+2-й минуте. С поля были удалены форвард Португалии Рафаэл Леау и защитник чилийцев Иван Роман за драку, возникшую после столкновения у боковой линии. Леау хватал оппонента за шею и ударил по лицу. Форвард хозяев Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и провёл на поле первый тайм, не отметившись результативными действиями.

Португалия начнёт свой путь на ЧМ-2026 в группе K, где её соперниками станут сборные ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. В отборочной группе F португальцы заняли первое место, опередив Ирландию, Венгрию и Армению.

Сборная Чили в южноамериканской квалификации к чемпионату мира заняла 10-е место в группе из 10 команд и не вышла в финальную стадию главного турнира четырёхлетия.

Материалы по теме Армения и Казахстан сыграли вничью в товарищеском матче, у Сперцяна и Самородова — по голу