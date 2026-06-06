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США — Германия, результат матча 6 июня 2026, счёт 1:2, товарищеский матч

Сборная Германии переиграла команду США в товарищеском матче
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Окончен товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, в котором играли сборные США и Германии. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала бундестим. Встреча состоялась на стадионе «Солджер Филд» (Чикаго, Иллинойс). В качестве главного арбитра выступил Пьеро Маса Гомес (Чили).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 21:30 МСК
США
Окончен
1 : 2
Германия
0:1 Хаверц – 2'     1:1 Робинсон – 37'     1:2 Зане – 57'    

На второй минуте Кай Хаверц открыл счёт в этой игре и вывел сборную Германии вперёд. На 37-й минуте Энтони Робинсон забил ответный мяч. На 57-й минуте Лерой Зане забил второй гол немецкой команды.

На ЧМ-2026 Германия сыграет в группе E, где её соперниками станут команды Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. В европейской квалификации немцы одержали пять побед в шести матчах группы А с командами Словакии, Северной Ирландии и Люксембурга, заняв первое место.

Сборная США принимает участие в чемпионате мира на правах одной из стран-хозяек турнира. В группе D США встретятся с Парагваем, Австралией и Турцией.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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