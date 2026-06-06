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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поздравил Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» — 2026

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поздравил Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» — 2026
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поздравил теннисистку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира россиянка переиграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Прежде чем объявить номинацию, я хочу попросить вас поздравить нашу соотечественницу Мирру Андрееву, которая буквально час назад выиграла турнир «Большого шлема» в Париже», – сказал Сафонов во время вручения премии «Муз ТВ».

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Майя Хвалиньска не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

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