Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поздравил Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поздравил теннисистку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира россиянка переиграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Прежде чем объявить номинацию, я хочу попросить вас поздравить нашу соотечественницу Мирру Андрееву, которая буквально час назад выиграла турнир «Большого шлема» в Париже», – сказал Сафонов во время вручения премии «Муз ТВ».
Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Майя Хвалиньска не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 июня 2026
-
23:27
-
23:26
-
22:59
-
22:58
-
22:55
-
22:48
-
22:45
-
22:31
-
22:30
-
22:23
-
22:17
-
22:14
-
21:57
-
21:56
-
21:54
-
21:43
-
21:40
-
21:35
-
21:26
-
21:24
-
21:05
-
20:54
-
20:43
-
20:42
-
20:33
-
20:17
-
20:00
-
19:56
-
19:53
-
19:43
-
19:37
-
19:28
-
19:27
-
19:22
-
19:06