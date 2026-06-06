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Защитник Маркос Сенеси переходит в «Тоттенхэм Хотспур» — Романо

Защитник Маркос Сенеси переходит в «Тоттенхэм Хотспур» — Романо
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Аргентинский защитник Маркос Сенеси в ближайшее время пополнит состав «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, футболист присоединится к лондонской команде в качестве свободного агента. Стороны подпишут трудовой договор, который будет рассчитан на четыре сезона. Ещё в марте игрок согласовал условия сотрудничества со «шпорами».

Сенеси начал свою карьеру в «Фейеноорде», откуда в 2022 году перешёл в «Борнмут» за € 15 млн. За время выступления за «вишен» аргентинец сыграл 128 матчей, в которых забил шесть голов и оформил 10 результативных передач.

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