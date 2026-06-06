Сперцян высказался о забитом голе за сборную Армении в товарищеском матче с Казахстаном

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян высказался о забитом мяче за национальную команду в товарищеском матче с Казахстаном (1:1). Игра прошла на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения). В качестве главного арбитра выступил Кириакос Атанасиу (Кипр).

«Счастлив отметиться голом за сборную. Каждый раз благодарен за возможность представлять родную страну и разделять эти моменты с нашими болельщиками», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Сперцян сравнял счёт на 53-й минуте. Первый мяч в этой встрече забил полузащитник «Ахмата» и сборной Казахстана Максим Самородов.

Во вторник, 9 июня, сборная Армении проведёт ещё один товарищеский матч — с командой Молдавии, а казахстанская команда в этот же день сыграет со сборной Венгрии.

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