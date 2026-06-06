Сборная Ирана будет вынуждена покидать территорию США после каждого матча ЧМ‑2026

Сборная Ирана будет вынуждена покидать территорию США после каждого своего матча на чемпионате мира 2026 года. Ранее сообщалось, что сборная Ирана перенесла свою тренировочную базу из США в Мексику.

«Мы можем въехать утром и должны уехать в тот же день», — приводит слова посла Ирана в Мексике Абольфазла Пасандиде De Telegraaf.

Иран проведёт свой первый матч группового этапа с Новой Зеландией 15 июня в Лос‑Анджелесе. 21 июня также в Лос-Анджелесе иранская команда сыграет с Бельгией, а 26 июня проведёт матч с Египтом в Сиэтле.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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