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Сборная Ирана будет вынуждена покидать территорию США после каждого матча ЧМ‑2026

Сборная Ирана будет вынуждена покидать территорию США после каждого матча ЧМ‑2026
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Сборная Ирана будет вынуждена покидать территорию США после каждого своего матча на чемпионате мира 2026 года. Ранее сообщалось, что сборная Ирана перенесла свою тренировочную базу из США в Мексику.

«Мы можем въехать утром и должны уехать в тот же день», — приводит слова посла Ирана в Мексике Абольфазла Пасандиде De Telegraaf.

Иран проведёт свой первый матч группового этапа с Новой Зеландией 15 июня в Лос‑Анджелесе. 21 июня также в Лос-Анджелесе иранская команда сыграет с Бельгией, а 26 июня проведёт матч с Египтом в Сиэтле.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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