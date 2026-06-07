Глава ВТБ Андрей Костин высказался об ожиданиях от «Динамо» в следующем сезоне

Глава ВТБ Андрей Костин поделился ожиданиями от московского «Динамо» в следующем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

«Поражения всегда обидны, но что поделать. Это игра, в конце концов. Поэтому работаем, будем стараться дальше играть лучше, в следующем сезоне получать более высокие места. Когда-нибудь, надеюсь, придём к победе. За чемпионство поборемся — может, не сразу, но я думаю, что результаты будут лучше. Безусловно, надеюсь на это, и все на это настроены», — передаёт слова Костина ТАСС.

«Динамо» завершило прошедший сезон на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, набрав 45 очков за 30 матчей. В Кубке России бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ.