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Швейцария — Австралия, результат матча 6 июня 2026, счет 1:1, товарищеский матч 2026

Швейцария и Австралия сыграли вничью в товарищеском матче перед ЧМ-2026
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Завершился товарищеский матч между сборными Швейцарии и Австралии. Игра прошла на стадионе «Снэпдрэгон Стэдиум» (Сан-Диего, США). Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
Австралия
1:0 Ндой – 14'     1:1 Енджи – 56'    

Счёт в матче открыл Дан Ндой. Нападающий сборной Швейцарии отличился в первом тайме на 14-й минуте. Во втором тайме, на 56-й минуте, форвард Австралии Тете Енджи сравнял счёт.

Национальные команды Швейцарии и Австралии примут участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Сборная Швейцарии выступит в группе B, её соперниками станут Канада, Босния и Герцеговина и Катар. Австралия сыграет в группе D с национальными командами Парагвая, США и Турции.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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