Швейцария и Австралия сыграли вничью в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Завершился товарищеский матч между сборными Швейцарии и Австралии. Игра прошла на стадионе «Снэпдрэгон Стэдиум» (Сан-Диего, США). Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл Дан Ндой. Нападающий сборной Швейцарии отличился в первом тайме на 14-й минуте. Во втором тайме, на 56-й минуте, форвард Австралии Тете Енджи сравнял счёт.

Национальные команды Швейцарии и Австралии примут участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Сборная Швейцарии выступит в группе B, её соперниками станут Канада, Босния и Герцеговина и Катар. Австралия сыграет в группе D с национальными командами Парагвая, США и Турции.