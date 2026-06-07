Российские клубы не выступят в еврокубках в сезоне-2026/2027

Российские клубы не включены в состав участников еврокубков на сезон-2026/2027. Об этом сообщается в документах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Исполнительный комитет УЕФА внёс изменения в список участников на сезон-2026/2027 в связи с продолжающейся приостановкой участия российских сборных команд и клубов в соревнованиях УЕФА. Список участников также был скорректирован на основе результатов соревнований, то есть перераспределения обладателей титулов и доступа через Европейскую систему приоритетов», — говорится в документах организации.

По итогам завершившегося сезона Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА и могла делегировать для участия в еврокубках четыре клуба. С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от турниров УЕФА и ФИФА.

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