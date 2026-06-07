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Бразилия – Египет: стартовые составы команд на товарищеский матч 2026, 6 июня 2026

Бразилия — Египет: стартовые составы команд на товарищеский матч перед ЧМ-2026
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В ночь с 6 на 7 июня состоится товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Бразилии и Египта. Стартовый свисток прозвучит в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
1-й тайм
1 : 1
Египет
1:0 Гимарайнс – 8'     1:1 Зико – 11'    

Стартовые составы команд.

Бразилия: Бекер, Франса, Маркиньос, Ибаньес, Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Винисиус Жуниор, Рафинья, Тьяго.

Египет: Шобейр, Хани, Ибрахим, Абул-Фетух, Аттия, Зико, Фати, Лашин, Трезеге, Мармуш, Хассан.

Национальные команды Бразилии и Египта примут участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Сборная Бразилии выступит в группе C, её соперниками станут Марокко, Гаити и Шотландия. Египет сыграет в группе G с национальными командами Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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