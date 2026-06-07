Бразилия — Египет: стартовые составы команд на товарищеский матч перед ЧМ-2026

В ночь с 6 на 7 июня состоится товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Бразилии и Египта. Стартовый свисток прозвучит в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Бразилия: Бекер, Франса, Маркиньос, Ибаньес, Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Винисиус Жуниор, Рафинья, Тьяго.

Египет: Шобейр, Хани, Ибрахим, Абул-Фетух, Аттия, Зико, Фати, Лашин, Трезеге, Мармуш, Хассан.

Национальные команды Бразилии и Египта примут участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Сборная Бразилии выступит в группе C, её соперниками станут Марокко, Гаити и Шотландия. Египет сыграет в группе G с национальными командами Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.