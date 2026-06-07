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Боливия — Шотландия, результат матча 6 июня 2026, счёт 0:4, товарищеский матч

Сборная Шотландии разгромила команду Боливии в контрольном матче
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Завершён товарищеский матч между сборными Боливии и Шотландии. Победу со счётом 4:0 в этой игре одержала шотландская команда. Встреча состоялась на стадионе «Ред Булл Арена» (Хэррисон, США). В качестве главного арбитра матча выступил Росендо Мендоса (США).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Боливия
Окончен
0 : 4
Шотландия
0:1 Шанклэнд – 5'     0:2 Мактоминей – 23'     0:3 Адамс – 30'     0:4 Адамс – 45'    

Лоуренс Шанклэнд открыл счёт в этой игре на пятой минуте и вывел сборную Шотландии вперёд. Скотт Мактоминей удвоил преимущество шотландцев на 23-й минуте. Че Адамс забил третий гол команды на 30-й минуте, а на 45-й минуте он оформил дубль.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Шотландии в квартете C встретится с командами Бразилии, Марокко и Гаити. Сборная Боливии пропустит ближайшее мировое первенство.

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