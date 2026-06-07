Сборная Шотландии разгромила команду Боливии в контрольном матче

Завершён товарищеский матч между сборными Боливии и Шотландии. Победу со счётом 4:0 в этой игре одержала шотландская команда. Встреча состоялась на стадионе «Ред Булл Арена» (Хэррисон, США). В качестве главного арбитра матча выступил Росендо Мендоса (США).

Лоуренс Шанклэнд открыл счёт в этой игре на пятой минуте и вывел сборную Шотландии вперёд. Скотт Мактоминей удвоил преимущество шотландцев на 23-й минуте. Че Адамс забил третий гол команды на 30-й минуте, а на 45-й минуте он оформил дубль.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Шотландии в квартете C встретится с командами Бразилии, Марокко и Гаити. Сборная Боливии пропустит ближайшее мировое первенство.

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