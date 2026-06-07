Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе выразил недовольство использованием своего изображения при рекламе ставок

Мбаппе выразил недовольство использованием своего изображения при рекламе ставок
Комментарии

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе и несколько его товарищей по команде недовольны использованием их изображений при рекламе конторы спортивных ставок. Напряжённость возникла на фоне спора об управлении правами на использование изображения.

«Нездоровая идея, пропаганда ставок на спорт… Мы французская национальная команда, мы источник вдохновения», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

Килиан Мбаппе, Райан Шерки, Усман Дембеле, Майкл Олисе и Дезире Дуэ оказались в числе футболистов, которые фигурируют в рекламе, опубликованной сайтом букмекерской конторы. Сообщается, что Мбаппе и Шерки оказались в числе тех, кто меньше всего оценил эту идею.

Материалы по теме
«Это может пробудить во мне демонов». Мбаппе назвал матч, который никогда не пересматривал
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android