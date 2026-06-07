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Англия — Новая Зеландия, результат матча 6 июня 2026, счет 1:0, товарищеский матч 2026

Англия с минимальным счётом обыграла Новую Зеландию в товарищеском матче перед ЧМ-2026
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Завершился товарищеский матч между сборными Англии и Новой Зеландии. Игра прошла на стадионе «Реймонд Джеймс» (Тампа, США). В качестве главного арбитра встречи выступила Натали Саймон. Игра закончилась победой «трёх львов» со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 0
Новая Зеландия
1:0 Кейн – 45+3'    

Единственный гол в матче забил Гарри Кейн. Нападающий сборной Англии отличился в конце первого тайма, на 45+3-й минуте.

Национальные команды Англии и Новой Зеландии примут участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Сборная Англии выступит в группе L, её соперниками станут Хорватия, Гана и Панама. Новая Зеландия сыграет в группе G с национальными командами Египта, Ирана и Бельгии.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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