Англия с минимальным счётом обыграла Новую Зеландию в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Завершился товарищеский матч между сборными Англии и Новой Зеландии. Игра прошла на стадионе «Реймонд Джеймс» (Тампа, США). В качестве главного арбитра встречи выступила Натали Саймон. Игра закончилась победой «трёх львов» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Гарри Кейн. Нападающий сборной Англии отличился в конце первого тайма, на 45+3-й минуте.

Национальные команды Англии и Новой Зеландии примут участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Сборная Англии выступит в группе L, её соперниками станут Хорватия, Гана и Панама. Новая Зеландия сыграет в группе G с национальными командами Египта, Ирана и Бельгии.