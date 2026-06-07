«Они стали моими друзьями». Ольмо — об одноклубниках в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Даниэль Ольмо высказался об атмосфере в каталонской команде.

— Со стороны создаётся впечатление, что ваша команда — это группа друзей. Это, вероятно, является дополнительным преимуществом.

— Да. Многие из нас прошли через молодёжную академию клуба, и у нас действительно отличная команда. И это было одной из причин, почему я сюда перешёл. Это даёт возможность играть с Ламином [Ямалем], Педри, Гави или Ферраном [Торресом] за сборную, а также делать это каждые выходные в клубе, тренироваться с ними и проводить время вместе. В конце концов они стали моими друзьями. Всё это тоже меня мотивировало. Я знал, что это команда, с которой мы можем добиться чего-то великого и выиграть много титулов, — приводит слова Ольмо Mundo Deportivo.

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