Бернарду Силва находится в списке игроков, которых Моуринью хочет видеть в «Реале» — AS

31-летний полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва находится в списке желаемых приобретений Жозе Моуринью в случае прихода специалиста на должность главного тренера «Реала», сообщает AS.

Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Барселону», а главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик одобрил переход игрока.

К Силве также проявляли интерес мадридский «Атлетико», «Бенфика», клубы из Турции, Франции, Италии и Саудовской Аравии.

30 июня у Бернарду заканчивается контракт с «Манчестер Сити», где он играл с 2017 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

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