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Мбаппе досрочно покинул тренировку сборной Франции из-за травмы за пять дней до старта ЧМ

Мбаппе досрочно покинул тренировку сборной Франции из-за травмы за пять дней до старта ЧМ
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Капитан сборной Франции, форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе досрочно завершил тренировку с национальной командой и в одиночестве покинул поле. Об этом сообщает популярный африканский журналист Micky Jnr на своей странице в соцсети X.

По информации источника, Мбаппе не смог завершить тренировочную сессию из-за травмы. Подробности пока не сообщаются, однако 8 июня сборную Франции ожидает заключительный перед чемпионатом мира 2026 года товарищеский матч с Северной Ирландией, где француз может получить отдых.

Сборная Франции на групповом этапе встретится с Сенегалом, Норвегией и Ираком. Первый матч турнира с Сенегалом французская национальная команда проведёт 16 июня.

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