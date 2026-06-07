Бразилия — Египет: Эндрик с передачи Рафиньи вывел пентакампеонов вперёд

В эти минуты проходит товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, в котором встречаются сборные Бразилии и Египта. Матч проходит на стадионе «Кливленд Браунс» в американском Кливленде. На момент написания новости идёт 53-я минута встречи. Счёт — 2:1 в пользу пентакампеонов.

На 53-й минуте мяч в сетку ворот отправил форвард бразильцев Эндрик. Ассистировал ему вингер Рафинья.

Напомним, ранее на 8-й минуте открыл счёт в матче бразильский полузащитник Бруно Гимарайнс. Уже через три минуты хавбек «фараонов» Мостафа Зико отыграл этот мяч, реализовав выход один на один.

Национальные команды Бразилии и Египта примут участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборная Бразилии выступит в группе C, её соперниками станут Марокко, Гаити и Шотландия. Египет сыграет в группе G с национальными командами Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.