Гол Эндрика принёс Бразилии победу над Египтом в контрольной игре перед ЧМ, Салах не забил

В ночь с 6 на 7 июня состоялся товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, в котором встретились сборные Бразилии и Египта. Игра прошла на стадионе «Кливленд Браунс» в американском Кливленде и завершилась победой пентакампеонов со счётом 2:1.

В составе победителей голами отличились полузащитник Бруно Гимарайнс и форвард Эндрик (с передачи вингера Рафиньи). За гостей единственный мяч забил хавбек «фараонов» Мостафа Зико. Звёздный нападающий египетской национальной команды Мохамед Салах появился на поле после перерыва во втором тайме и не отметился результативными действиями.

Национальные команды Бразилии и Египта примут участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборная Бразилии выступит в группе C, её соперниками станут Марокко, Гаити и Шотландия. Египет сыграет в группе G с национальными командами Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.