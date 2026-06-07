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Бразилия — Египет, результат матча 7 июня 2026, счёт 2:1, товарищеский матч перед чемпионатом мира — 2026, Эндрик, Рафинья, Салах

Гол Эндрика принёс Бразилии победу над Египтом в контрольной игре перед ЧМ, Салах не забил
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В ночь с 6 на 7 июня состоялся товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, в котором встретились сборные Бразилии и Египта. Игра прошла на стадионе «Кливленд Браунс» в американском Кливленде и завершилась победой пентакампеонов со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Египет
1:0 Гимарайнс – 8'     1:1 Зико – 11'     2:1 Эндрик – 53'    

В составе победителей голами отличились полузащитник Бруно Гимарайнс и форвард Эндрик (с передачи вингера Рафиньи). За гостей единственный мяч забил хавбек «фараонов» Мостафа Зико. Звёздный нападающий египетской национальной команды Мохамед Салах появился на поле после перерыва во втором тайме и не отметился результативными действиями.

Национальные команды Бразилии и Египта примут участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборная Бразилии выступит в группе C, её соперниками станут Марокко, Гаити и Шотландия. Египет сыграет в группе G с национальными командами Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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