«Иногда действует безрассудно». Французский журналист – о Матвее Сафонове

Французский журналист Валид Ашершур высказался о российском голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Вопрос вратаря будет зависеть от трансферного рынка, но я по-прежнему считаю, что ему нужно отдать должное. Майка «ПСЖ» оказалась слишком тяжёлой для Шевалье, а для него — гораздо легче. Даже если он иногда действует немного безрассудно, он был важен и решающим в матчах с «Челси», «Ливерпулем» и «Баварией», несмотря на свои недостатки. Я убеждён, что его история с Луисом Энрике ещё не закончена», — приводит слова Ашершура Le10sport со ссылкой на RMC.

По итогам сезона российский голкипер провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль». Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.