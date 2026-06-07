Турция одержала волевую победу над Венесуэлой в контрольной игре перед ЧМ. У Гюлера ассист

В ночь с 6 на 7 июня состоялся товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, в котором встретились сборные Турции и Венесуэлы. Игра прошла на стадионе «Чейз Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле и завершилась победой «лунных звёзд» со счётом 2:1.

На 10-й минуте счёт в матче открыл форвард венесуэльцев Глейкер Мендоса. Ассистировал ему хавбек Теласко Сеговия. На 44-й минуте турки смогли восстановить паритет усилиями Барыша Алпера Йылмаза. Во второй половине встречи единственный и победный мяч в матче забил Юнус Акгюн. Он поразил ворота соперника с передачи Арда Гюлера.

Национальная команда Турции примет участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборная Турции выступит в группе D, её соперниками станут Австралия, Парагвай и США. Венесуэла не смогла пройти отбор на мировое первенство и не сыграет в нём.