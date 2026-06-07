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Леау может получить дисквалификацию на матчи ЧМ из-за драки в товарищеской игре с Чили

Леау может получить дисквалификацию на матчи ЧМ из-за драки в товарищеской игре с Чили
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ФИФА может дополнительного наказать нападающего сборной Португалии Рафаэла Леау после драки в товарищеском матче с Чили (2:1), сообщает Goal. С поля были удалены форвард Португалии Рафаэл Леау и защитник чилийцев Иван Роман за драку, возникшую после столкновения у боковой линии. Леау хватал оппонента за шею и ударил по лицу.

Как правило, красная карточка в товарищеском матче влечёт за собой дисквалификацию только в последующих товарищеских играх, а не в официальных встречах. Однако, поскольку Леау был удалён за грубое нарушение правил, дисциплинарный комитет ФИФА может расширить наказание и на официальные матчи. В таком случае он рискует пропустить стартовые игры чемпионата мира, который начнётся 11 июня.

Португалия начнёт свой путь на ЧМ-2026 в группе K, где её соперниками станут сборные ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.

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