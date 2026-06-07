Гасилин прокомментировал победу сборной России в матче с Буркина-Фасо
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о минувшем товарищеском матче сборной России с Буркина-Фасо (3:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14' 2:0 Миранчук – 20' 3:0 Вахания – 73'
Удаления: нет / Уэдраого – 43'
«Это ожидаемая победа. Я говорил, что эту сборную мы должны обыгрывать со счётом 2:0 или 3:0. После удаления у Буркина-Фасо исход матча был практически предрешён. Мне понравилось, как российские футболисты отреагировали на поражение от сборной Египта и какую игру показали в атаке», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».
Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Буркина-Фасо занимает 62-е место в этом списке. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1. В Калининграде россияне сыграют со сборной Тринидада и Тобаго.
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