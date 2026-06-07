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Аргентина обыграла Гондурас, у Мартинеса гол и результативная передача

Аргентина обыграла Гондурас, у Мартинеса гол и результативная передача
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В ночь с 6 на 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Гондураса. Игра прошла на стадионе «Кайл Филд» (Колледж-Стейшен, США). В качестве главного арбитра встречи выступил Ёсито Накагава из Японии. Стартовый свисток прозвучал в 03:00 мск. Победу со счётом 2:0 одержали аргентинцы.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Гондурас
1:0 Мартинес – 37'     2:0 Симеоне – 55'    

На 37-й минуте нападающий Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче, реализовав пенальти. Спустя 10 минут после начала второго тайма аргентинцы забили ещё один гол, отличился Джулиано Симеоне, которому ассистировал всё тот же Мартинес.

Сборная Аргентины сыграет на чемпионате мира — 2026. В группе J команда Скалони встретится с Алжиром, Австрией и Иорданией.

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