Аргентина обыграла Гондурас, у Мартинеса гол и результативная передача
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В ночь с 6 на 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Гондураса. Игра прошла на стадионе «Кайл Филд» (Колледж-Стейшен, США). В качестве главного арбитра встречи выступил Ёсито Накагава из Японии. Стартовый свисток прозвучал в 03:00 мск. Победу со счётом 2:0 одержали аргентинцы.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Гондурас
1:0 Мартинес – 37' 2:0 Симеоне – 55'
На 37-й минуте нападающий Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче, реализовав пенальти. Спустя 10 минут после начала второго тайма аргентинцы забили ещё один гол, отличился Джулиано Симеоне, которому ассистировал всё тот же Мартинес.
Сборная Аргентины сыграет на чемпионате мира — 2026. В группе J команда Скалони встретится с Алжиром, Австрией и Иорданией.
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