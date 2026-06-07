Аргентина обыграла Гондурас, у Мартинеса гол и результативная передача

В ночь с 6 на 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Аргентины и Гондураса. Игра прошла на стадионе «Кайл Филд» (Колледж-Стейшен, США). В качестве главного арбитра встречи выступил Ёсито Накагава из Японии. Стартовый свисток прозвучал в 03:00 мск. Победу со счётом 2:0 одержали аргентинцы.

На 37-й минуте нападающий Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче, реализовав пенальти. Спустя 10 минут после начала второго тайма аргентинцы забили ещё один гол, отличился Джулиано Симеоне, которому ассистировал всё тот же Мартинес.

Сборная Аргентины сыграет на чемпионате мира — 2026. В группе J команда Скалони встретится с Алжиром, Австрией и Иорданией.