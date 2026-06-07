Килиан Мбаппе заявил, что люди в футболе страдают амнезией

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что болельщики и эксперты не по достоинству оценивают успехи прошлого отдельных игроков. Так, французский форвард заявил, что люди могут забыть обо всём даже не следующий день после триумфальной победы.

«В футболе люди очень сильно страдают амнезией. Ты можешь выиграть всё, а на следующий день… Они уже забудут об этом. О каких-то успехах далёкого прошлого никто и не вспоминает. Вот почему всегда у нас есть что доказывать, даже тем игрокам, которые уже всё выиграли», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на YouTube-канал Sorare.