«Ювентус» работает над трансфером вингера «Реала» — Ди Марцио

Туринский «Ювентус» проявляет активный интерес к крайнему нападающему и атакующему полузащитнику мадридского «Реала» Браиму Диасу, сообщает известный журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио в социальной сети X. По данным источника, представители «старой синьоры» считают испанца приоритетным усилением линии нападения.

Отмечается, что на данный момент Диас хотел бы остаться в «Реале», чтобы узнать о планах будущего главного тренера команды относительно своего будущего.

В прошлом сезоне 26-летний испанский вингер провёл 42 матча на клубном уровне, забил два гола и сделал девять результативных передач.