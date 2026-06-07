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Скалони рассказал, готов ли сыграть Нико Пас на чемпионате мира — 2026

Скалони рассказал, готов ли сыграть Нико Пас на чемпионате мира — 2026
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о полузащитнике Нико Пасе. Хавбек итальянского «Комо» ранее восстановился от полученного повреждения колена.

«Нико Пас в строю, и за него можно не беспокоиться. С ним всё в порядке», — приводит слова Скалони журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Групповой этап ЧМ-2026 продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Таблица ЧМ по футболу 2026 года
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