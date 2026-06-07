Скалони рассказал, готов ли сыграть Нико Пас на чемпионате мира — 2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о полузащитнике Нико Пасе. Хавбек итальянского «Комо» ранее восстановился от полученного повреждения колена.

«Нико Пас в строю, и за него можно не беспокоиться. С ним всё в порядке», — приводит слова Скалони журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Групповой этап ЧМ-2026 продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.