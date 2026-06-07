Лаутаро Мартинес: Аргентина — в топ-3 фаворитов чемпионата мира

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес считает, что аргентинцы входят в тройку главных претендентов на победу на чемпионате мира — 2026. Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

«Мы в тройке главных претендентов на победу на чемпионате мира», — приводит слова Мартинеса The Touchline в социальной сети X.

Групповой этап ЧМ-2026 продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.