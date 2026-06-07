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«Галатасарай» связался со «Спартаком» насчёт покупки Жедсона Фернандеша — Sözcü

«Галатасарай» связался со «Спартаком» насчёт покупки Жедсона Фернандеша — Sözcü
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Руководство «Галатасарая» провело переговоры со «Спартаком» с целью обсудить возможный трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша. Об этом сообщает турецкое издание Sözcü.

По информации источника, президент турецкого клуба Дурсун Озбек готов приложить максимальные усилия, чтобы подписать 27-летнего футболиста.

Жедсон Фернандеш играл за «Галатасарай» в 2021 году на правах аренды из «Бенфики». Португалец перешёл в «Спартак» летом 2025 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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