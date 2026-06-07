Греция — Италия: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 22:00

Сегодня, 6 июня, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Греции и Италии. В качестве главного арбитра встречу обслужит Игал Фрид (Израиль). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Греции не смогла выйти на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. В группе С европейской квалификации команда заняла третье место в квартете с Шотландией, Данией и Беларусью.

Италия также не прошла квалификацию в финальную часть ЧМ-2026. В 1/2 финала стыков итальянцы одолели Северную Ирландию (2:0), а в финальном раунде уступили Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 пен.).