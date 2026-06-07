«Прекрасная возможность проверить свои силы». Тренер Тринидада и Тобаго — о матче с РФ

Тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг сообщил, что с нетерпением ожидает встречу с национальной командой России.

Во вторник, 9 июня, в Калининграде состоится товарищеский матч между сборной России и командой Тринидада и Тобаго.

«Это было очень долгое путешествие, но такие поездки — часть международного футбола. Мы рады приехать в Россию. Думаю, нас ждёт хорошая игра с вашей командой. Я пока не видел последний матч сборной России, но смотрел игры, которые были до этого. Могу сказать, что нам предстоит встреча с очень квалифицированной командой. Мы с нетерпением ждём матч во вторник. Для нас это прекрасная возможность проверить свои силы», — сказал Кинг в эфире «Матч ТВ».

5 июня сборная России обыграла в товарищеской встрече команду Буркина-Фасо со счётом 3:0.