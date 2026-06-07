Бернарду Силва отреагировал на информацию о возможном переходе в «Барселону»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал информацию о потенциальном переходе в «Барселону».

«Барселона»? Это вариант, который у меня есть, но я ещё не принял решения.

Правда в том, что у меня есть много вариантов, и я не буду говорить о конкретном клубе, если я ещё не принял решения, и пока не подписан контракт. Я постараюсь перейти в команду, где во мне будут заинтересованы, где я действительно буду нужен. Это очень важно для меня», — приводит слова Силвы Sport.es.

Ранее СМИ сообщали, что Силва может подписать с «Барселоной» двухлетний контракт. При этом полузащитник готов пойти на понижение зарплаты, чтобы сине-гранатовые соответствовали финансовым правилам Ла Лиги.

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