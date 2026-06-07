Хорватия — Словения: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 21:45

Сегодня, 6 июня, состоится товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Хорватии и Словении. Команды будут играть на стадионе «Максимир» (Загреб, Хорватия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хорватия начнёт свой путь на чемпионате мира в группе L, где её соперниками станут сборные Англии, Панамы и Ганы. Ранее в 2026 году в товарищеских встречах хорваты уступили Бельгии (0:2), Бразилии (1:3), а также победили Колумбию (2:1).

Словения не смогла пройти отбор на ЧМ-2026, заняв третье место в отборочной группе B с командами Швейцарии, Косова и Швеции.