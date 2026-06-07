«Ювентусу» предложили вратаря сборной Англии — Скира

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд может перейти в «Ювентус». Туринский клуб ищет нового голкипера и по данным журналиста и инсайдера Николо Скиры в социальной сети, «Ювентусу» через посредника предложили рассмотреть кандидатуру Пикфорда. Насколько клуб заинтересован — пока неизвестно.

Осенью прошлого года Пикфорд подписал с «Эвертоном» контракт до 2029 года. Его рыночная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, — € 13 млн. Ранее «Ювентус» интересовался вратарём «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом.

В этом сезоне Пикфорд сыграл 39 матчей, пропустил 51 мяч, 11 игр провёл «на ноль».