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«Ювентусу» предложили вратаря сборной Англии — Скира

«Ювентусу» предложили вратаря сборной Англии — Скира
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Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд может перейти в «Ювентус». Туринский клуб ищет нового голкипера и по данным журналиста и инсайдера Николо Скиры в социальной сети, «Ювентусу» через посредника предложили рассмотреть кандидатуру Пикфорда. Насколько клуб заинтересован — пока неизвестно.

Осенью прошлого года Пикфорд подписал с «Эвертоном» контракт до 2029 года. Его рыночная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, — € 13 млн. Ранее «Ювентус» интересовался вратарём «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом.

В этом сезоне Пикфорд сыграл 39 матчей, пропустил 51 мяч, 11 игр провёл «на ноль».

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