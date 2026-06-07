Энцо Фернандес готов подписать с «Реалом» пятилетний контракт — El Debate

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес готов заключить пятилетний контракт с мадридским «Реалом», который проявляет к нему интерес. Об этом сообщает El Debate.

По информации источника, аргентинский футболист хочет перейти в «Королевский клуб», однако препятствием является стоимость игрока в размере € 138 млн, установленная «Челси».

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: