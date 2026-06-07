«Англичане говорят, что это будущая звезда мирового футбола». Гасилин — об Ибрагимове

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о дебюте 18-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова за сборную России. Уроженец Дагестана вышел на замену в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).

«В чём смысл приглашения Ибрагимова? Абсолютно всё логично и понятно: заиграть парня. Он уже вызывался в сборные Англии, в юношеские, в молодёжные. Это правда очень талантливый молодой человек, о котором отзываются настолько восторженно.

Знаешь, о нём в академии «Манчестер Юнайтед» и англичане говорят, что это, правда, будущая звезда мирового футбола. Настолько его котируют высоко. То, что он пока не готов — ну, парень, правда, молодой и юный, думаю, заиграет», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».