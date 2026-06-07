Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Англичане говорят, что это будущая звезда мирового футбола». Гасилин — об Ибрагимове

«Англичане говорят, что это будущая звезда мирового футбола». Гасилин — об Ибрагимове
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о дебюте 18-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова за сборную России. Уроженец Дагестана вышел на замену в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

«В чём смысл приглашения Ибрагимова? Абсолютно всё логично и понятно: заиграть парня. Он уже вызывался в сборные Англии, в юношеские, в молодёжные. Это правда очень талантливый молодой человек, о котором отзываются настолько восторженно.

Знаешь, о нём в академии «Манчестер Юнайтед» и англичане говорят, что это, правда, будущая звезда мирового футбола. Настолько его котируют высоко. То, что он пока не готов — ну, парень, правда, молодой и юный, думаю, заиграет», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Второй тайм — катастрофа. Всё было не так». Жёсткий Карпин — после победы сборной России
«Второй тайм — катастрофа. Всё было не так». Жёсткий Карпин — после победы сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android