Вратарь «ПСЖ» Шевалье заинтересовал клуб АПЛ — PSG Report

Вратарём «Пари Сен‑Жермен» Люка Шевалье заинтересовалась английская «Астон Вилла», об этом сообщает аккаунт PSG Report в социальной сети.

В «Астон Вилле» Шевалье может заменить Эмилиано Мартинеса, который, по данным СМИ, хочет уйти из клуба. В первый сезон в «ПСЖ» Шевалье не стал основным вратарём — это место занял россиянин Матвей Сафонов. А в конце сезона Люка получил травму и перестал играть.

Всего французский вратарь провёл за парижан 26 матчей и пропустил 28 голов, в 10 играх голкипер сыграл «на ноль». Шевалье перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2025 года из «Лилля». Контракт 24-летнего игрока с парижским клубом рассчитан до июня 2030 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Шевалье составляет в € 25 млн.