«Флуминенсе» предложил € 10 млн за Нино, «Зенит» требует € 17 млн — Амарал

«Флуминенсе» направил предложение «Зениту» о трансфере центрального защитника Нино в размере € 10 млн в среду, 3 июня. Об этом сообщает журналист Габриэл Амарал для аккаунта Jornada KTO 1902 на странице в социальной сети X.

По информации источника, санкт-петербургский клуб оценивает 29-летнего футболиста в € 17 млн. При этом «Зенит» хочет, чтобы платежи были осуществлены быстрее, чем предлагает «Флуминенсе». В бразильской команде понимают, что не смогут удовлетворить требования «Зенита», но сохраняют оптимизм по поводу продолжения переговоров. «Флуминенсе» готовит новое предложение.

В минувшем сезоне Нино принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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